FOTO/ “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, A MONTORIO UN PRANZO DI COMUNITÀ PER 500 PERSONE

Un gesto concreto di solidarietà, capace di unire il centro e le frazioni e di attraversare tutte le fasce sociali. Oggi a Montorio al Vomano va in scena, la prima edizione di “Aggiungi un posto a tavola”, il pranzo comunitario organizzato in Piazza Diamante che vedrà sedute a tavola circa 500 persone. L’iniziativa, in programma alle ore 12, nasce con l’obiettivo di offrire non solo un pasto, ma soprattutto un momento di condivisione e vicinanza umana nel periodo natalizio. Il criterio principale di scelta dei partecipanti è stato quello dell’età, includendo persone anziane di ogni condizione sociale, ma anche situazioni di solitudine, in particolare vedove, oltre a persone indigenti e soggetti con fragilità o difficoltà di integrazione. Un’attenzione ampia e inclusiva, pensata per non lasciare nessuno indietro.

Al pranzo prenderanno parte anche don Paolo e il sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altitonante, che ha promosso e coordinato l’organizzazione dell’evento insieme alla Parrocchia di San Rocco e ai soggetti coinvolti. Un lavoro imponente, che ha permesso di raggiungere cittadini provenienti sia dal centro urbano sia dalle numerose frazioni del territorio comunale. Il senso dell’iniziativa è racchiuso nello slogan che accompagna la manifestazione: trasformare un posto a tavola in “un posto nel cuore”. Un messaggio semplice ma potente, che oggi si traduce in un evento di grandi dimensioni, capace di restituire alla comunità il valore dello stare insieme e di rendere il Natale davvero speciale per tutti.