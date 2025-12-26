FOTO/ AUTO RUBATA E DATA ALLE FIAMME A GIULIANOVA, INDAGINI DEI CARABINIERI

elle prime ore della notte di Natale un incendio, di probabile origine dolosa, ha distrutto completamente una Fiat Panda parcheggiata in viale Orsini, a Giulianova. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte del 25 dicembre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando conseguenze ulteriori, ma l’autovettura è andata completamente distrutta. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Radiomobile – della Compagnia locale, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Dai primi riscontri è emerso che il veicolo, intestato a una donna residente a Roseto degli Abruzzi, era stato rubato poco prima nei pressi della sua abitazione, dove risultava regolarmente parcheggiato. Dopo l’asportazione, l’auto sarebbe stata condotta a Giulianova e successivamente incendiata.

I militari dell’Arma hanno acquisito numerosi filmati provenienti da impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori, che puntano a ricostruire i movimenti dell’auto e a risalire all’autore o agli autori del reato.