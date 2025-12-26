AGRIALBERO DI NATALE, A TORTORETO LIDO UN ALBERO DI LUCI FATTO DA 100 TRATTORI

Dopo Teramo si è svolta nel pomeriggio presso l’Antistadio Pierantozzi, la terza edizione di AGRIALBERO DI NATALE, iniziativa che negli anni si è affermata come momento simbolico di incontro tra territorio, lavoro agricolo e comunità. Oltre cento mezzi agricoli hanno preso parte all’evento, diventando protagonisti di un allestimento collettivo che ha dato forma a un grande albero di Natale luminoso. Un’immagine di forte impatto visivo e simbolico, capace di raccontare il valore del lavoro agricolo e il legame profondo con la terra, elemento identitario del territorio. Il programma ha preso avvio con l’allestimento dell’albero attraverso la disposizione dei trattori agricoli e si è sviluppato in un momento di attesa e condivisione collettiva, culminando nella simbolica accensione dell’albero. Un gesto semplice ma fortemente evocativo, vissuto insieme da cittadini, agricoltori e rappresentanti delle istituzioni, capace di trasformare il lavoro quotidiano in segno comunitario.