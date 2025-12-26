FOTO/ UN PRANZO DI SOLIDARIETÀ CHE UNISCE LA CITTÀ DI TERAMO

È ormai un appuntamento consolidato, giunto al quarto anno consecutivo, il Pranzo Solidale promosso dal Rotary Club Teramo Est in collaborazione con il Club Soroptimist di Teramo. Sono stati 230 gli ospiti accolti con calore, grazie al lavoro congiunto con Caritas Teramo, la mensa Multa Paucis, l’associazione Il Dono di Maria, la casa famiglia Bambini di Betania e la casa famiglia Brontolo. Anno dopo anno, i soci rinnovano e rafforzano la loro partecipazione, condividendo numerosi una giornata vissuta nello spirito più autentico del Natale: quello della solidarietà, della fraternità e dell’attenzione verso chi, purtroppo, non sempre ha la possibilità di vivere questo periodo con serenità. A testimoniare la vicinanza delle istituzioni al progetto erano presenti il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e il vicesindaco Stefania Di Padova, che hanno lodato l’impegno costante e il valore delle iniziative di supporto portate avanti da realtà come il Rotary, in piena coerenza con i principi di solidarietà e inclusione. Il presidente del Rotary Club Teramo Est, Camillo Arcieri, e la presidente del Club Soroptimist, Arianna Fasulo, hanno ribadito all’unisono l’importanza di questa giornata per entrambi i club, sottolineando come ogni sforzo organizzativo venga ampiamente ripagato dai sorrisi delle persone coinvolte. Sorrisi che scaldano il cuore, soprattutto quelli dei bambini, protagonisti del momento più atteso: la consegna dei doni da parte di un “Babbo Natale” speciale, affiancato da quattro piccoli “elfi”, figli dei soci, impegnati nella distribuzione di abiti e giocattoli.