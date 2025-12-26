TERAMO CALCIO IN LUTTO: ADDIO A CLAUDIO CIANCHETTI

Il Natale 2025 si tinge di tristezza per il Teramo Calcio. Si è spento a 71 anni Claudio Cianchetti, ex terzino biancorosso protagonista della stagione 1981-82. Nato nell’aprile del 1954 a Monte San Giovanni Campano, nel Frusinate, Cianchetti arrivò a Teramo durante la campagna acquisti autunnale. Il suo debutto risale al 1° novembre 1981, nella trasferta di Senigallia persa 1-0, match ricordato anche per la sua espulsione dopo appena 36 minuti. Proveniente dal Trento, con cui l’anno precedente aveva centrato la promozione in Serie C1, il laterale sinistro non riuscì a trovare grande continuità in Abruzzo. In quell’annata travagliata, chiusa comunque con un quinto posto in Serie C2, Cianchetti collezionò nove presenze complessive, trovando maggiore spazio con Dino Panzanaro rispetto alla gestione successiva di Florimbi, che spesso lo utilizzò a gara in corso. Difensore mancino dalle spiccate qualità offensive, Cianchetti aveva lasciato il segno soprattutto a Trento, dove tra il 1979 e il 1981 disputò oltre 60 partite realizzando 14 reti, un bottino raro per un difensore. La sua carriera fu lunga e articolata: prima e dopo l’esperienza trentina vestì le maglie di Reggiana, Pisa, Ravenna, Olbia, Carrarese, Fano, Cattolica, Salernitana e Sassuolo.