COLLABORATORE DI MESSINA DENARO TROVATO MORTO IN CARCERE

E' stato trovato senza vita nella sua cella del carcere di massima sicurezza di Sulmona Rosario Scalia, 50 anni, considerato uno dei principali collaboratori del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Il decesso è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre ed è stato scoperto durante i consueti controlli di routine. Secondo i primi riscontri, la morte sarebbe stata causata da un arresto cardiocircolatorio. Tuttavia, la Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze del decesso e disporre eventuali ulteriori accertamenti. L’uomo era detenuto nel penitenziario abruzzese sottoposto a regime di alta sicurezza.