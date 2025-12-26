RICERCHE SOSPESE PER IL MALTEMPO PER KAROL BROZEK

Stop temporaneo alle ricerche di Karol Brozek. Le operazioni sono state sospese a causa delle avverse condizioni meteorologiche che, nelle ultime ore, hanno reso impossibile proseguire gli interventi in sicurezza. Il peggioramento del meteo ha costretto le squadre impegnate sul territorio a interrompere le attività, in attesa di un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le ricerche riprenderanno non appena il quadro climatico lo consentirà, con l’obiettivo di proseguire senza rischi per gli operatori coinvolti.