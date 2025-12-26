ADDIO A FABIANA CATERINA, MUSICISTA E DONNA AMATA DALLA SUA COMUNITÀ

Si è spenta all’età di 44 anni Fabiana Caterina, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e in quanti l’hanno conosciuta e apprezzata. A darne il triste annuncio sono il marito Marco, la mamma Anna Maria, il papà Francesco, la sorella Simona, insieme ai cognati, ai suoceri, ai nipoti Samuele e Giada e a tutti i parenti. Fabiana era legata al mondo della musica: suonava l’oboe e per anni ha insegnato alla scuola D’Alessandro, dove aveva coltivato con passione il suo talento. Da tempo, però, era stata costretta ad allontanarsi dall’attività scolastica e musicale a causa di una malattia, affrontata con riservatezza e dignità. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria “L’Oltre”, in via Giovanni Fabbri, nella zona industriale di Sant’Atto, dove è possibile rendere omaggio fino alle ore 20. I funerali si terranno domenica 28 dicembre alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a San Nicolò a Tordino. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Montagano. Alla famiglia Caterina si stringe il cordoglio di quanti hanno condiviso con Fabiana un tratto di vita, il ricordo di una musicista sensibile e di una donna che, anche nella sofferenza, ha lasciato un segno silenzioso ma profondo.