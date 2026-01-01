PALAZZI E PARCHEGGI AL POSTO DEL CAMPO SPORTIVO, ATRI PENSA AD UN PROGETTO RIVOLUZIONARIO



Non sarebbero le lungaggini amministrative a rallentare l’uscita del bando per la gestione del campo sportivo comunale di Atri. Secondo un’indiscrezione raccolta da Certastampa, infatti, dietro lo stallo ci sarebbe invece una scelta politica ben precisa, legata a una visione più ampia di trasformazione urbanistica dell’area. Una scelta legata ad un progetto del Sindaco Piergiorgio Ferretti, che starebbe valutando la possibilità di destinare l’attuale area dell’impianto sportivo a una nuova lottizzazione residenziale. Un progetto che, nelle intenzioni, risponderebbe alla crescente domanda di alloggi in città e che riguarderebbe un’area considerata strategica per posizione geografica e dotazione di servizi. Ma la prospettiva non si fermerebbe al solo fronte abitativo. Sempre secondo le informazioni trapelate, il piano complessivo includerebbe anche l’ampliamento del parcheggio a servizio dell’Ospedale di Atri, struttura di riferimento per un ampio bacino di utenza, e la realizzazione di una piattaforma di atterraggio per elicotteri, pensata per rafforzare l’operatività dell’emergenza sanitaria. Il progetto, va detto, non sarebbe penalizzante per l’attività sportiva atriana, alla luce del fatto che esistono altri impianti sui quali, nell’ambito di questo progetto, il Comune vorrebbe investire. Un disegno che, se confermato, spiegherebbe il motivo per cui il Comune non avrebbe ancora bandito l’affidamento della gestione del campo sportivo: una scelta attendista, in attesa di definire il futuro urbanistico dell’intera area. Al momento, però, dall’amministrazione non arrivano conferme ufficiali, né smentite. Resta ora da capire quando il progetto verrà portato alla luce del sole e quali saranno i tempi amministrativi necessari per la variante urbanistica.