INTERVIENE PER SEDARE UNA RISSA E FINISCE IN OSPEDALE PER UNA SPRANGATA IN FACCIA



Interviene per sedare una rissa tra giovani e finisce in ospedale, per una sprangata in faccia. È successo intorno alle due di notte davanti al tribunale di Avezzano, quando per futili motivi è scoppiato un violento scontro tra più ragazzi. Nel tentativo di riportare la calma è intervenuto un 25enne avezzanese che è stato colpito al volto con una spranga di ferro. Caduto a terra, il giovane è stato anche raggiunto da calci al corpo. Solo l’intervento della fidanzata ha evitato conseguenze ancora peggiori. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale, dove resta ricoverato: le ferite riportate sono gravi e sarà necessario un intervento di chirurgia maxillo-facciale all’Aquila. All’arrivo dei carabinieri, i partecipanti alla rissa si sono dileguati. Sono in corso le indagini: i militari stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del tribunale e lungo via Corradini.