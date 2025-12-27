ROMPE UNA FINESTRA PER PASSARE IL NATALE CON L’EX MOGLIE



Voleva passare il Natale con l’ex moglie, anche se lei non ne aveva alcuna intenzione. Così, un uomo di 53 anni ha tentato di entrare nell’abitazione della donna infrangendo il vetro di una finestra, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento. La donna, spaventata, ha contattato immediatamente le forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Avezzano sono giunti sul posto sorprendendo l’uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga a bordo di un furgone. Dopo essere stato raggiunto e bloccato, è stato arrestato per la violazione delle misure cautelari. Dagli accertamenti è emerso che il provvedimento era stato emesso in relazione a precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale.