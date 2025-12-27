PER UNA DELUSIONE AMOROSA MINACCIA PRIMA DI DARSI FUOCO E POI DI GETTARSI DAL TETTO DELL’OSPEDALE



Ore drammatiche a Luco dei Marsi, dove un uomo di circa trent’anni ha minacciato due volte il suicidio per una forte delusione sentimentale. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando l’uomo ha contattato i carabinieri annunciando l’intenzione di darsi fuoco. Raggiunto dai militari in località Petogna, si trovava in stato di forte agitazione: si era cosparso di benzina e minacciava di appiccare il fuoco. Dopo un lungo dialogo, è stato messo in sicurezza e affidato al personale del 118, che lo ha trasferito all’ospedale di Avezzano. All’interno del nosocomio, però, l’uomo è riuscito ad allontanarsi dal reparto e a salire sul tetto dell’edificio, sedendosi sul cornicione e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Per oltre un’ora carabinieri e polizia hanno lavorato insieme per convincerlo a desistere. Grazie a un delicato lavoro di persuasione, l’uomo è stato riportato all’interno dell’ospedale senza conseguenze ed è stato affidato alle cure specialistiche dei sanitari