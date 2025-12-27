LA DENUNCIA / ODISSEA ALLA GUARDIA MEDICA



Una mia familiare di 31 anni , A.T., ha preso l'influenza con punte di febbre fino a 39.5 è un soggetto allergico ed è asmatica. Non è potuta andare al lavoro dal giorno di Natale, lavora come OSS in una casa di riposo teramana. Il 26 l'ho accompagnata dalla guardia medica alle 17, nei giorni festivi e prefestivi non c'è il medico di base. Il giovane medico ha detto che non poteva fare il certificato per il lavoro retroattivo di un giorno, e poiché il 26 stava a riposo, non era necessario il certificato di malattia. Ma non finisce qui, la ragazza è asmatica e non l'ha nemmeno voluta visitare, ha detto continua con Tachipirina e Brufen mandandoci via senza nulla di scritto e nessuna prescrizione. Ho chiamato il pronto soccorso che, dopo avere sentito questo medico di guardia, mi ha detto provate ad andare alla guardia medica dopo le 20, a quell'ora c'è un altro medico e potrebbe essere disposto a fare Il certificato e a visitarla. Le telefonate al pronto soccorso le ho fatte tra le 17,28 e le 17,41. È così che deve funzionare?

Lettera firmata