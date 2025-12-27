CAMPLI, IL CUORE SEGRETO D’ABRUZZO NEL QUARTO EPISODIO DI “LA BELLA DESTATA”

Va in onda alle 9.45 su Rai 5, in prima visione, il quarto episodio di La Bella Destata, che questa volta conduce lo spettatore a Campli, borgo intriso di spiritualità, memoria e racconto. Un luogo dove fede, leggenda e cultura popolare convivono in un equilibrio raro, restituendo l’immagine di un’Italia profonda e autentica.

Dalla suggestiva Scala Santa alle tracce vive della devozione popolare, Campli si svela passo dopo passo come un mosaico di storie e simboli. Ogni angolo parla di identità, di accoglienza, di una umanità che resiste al tempo e alle trasformazioni, custodita con orgoglio dagli abitanti.

La Bella Destata si conferma così un viaggio nell’anima più vera dell’Abruzzo. Un conduttore curioso, guidato dalla voce intensa e rassicurante di Maria Grazia Cucinotta, attraversa paesi che sembrano fiabe vive, risvegliando tradizioni e racconti con lo stupore di chi torna a guardare il Paese con occhi nuovi.

A completare il quadro arrivano Andrea Roncato e Adriana Volpe, interpreti della convivialità e del gusto locale. Sono loro a dare sapore al racconto, testimoni di una terra che non si impone, ma si lascia scoprire lentamente, come un segreto condiviso.