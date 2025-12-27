FIAMMA OLIMPICA A TERAMO, SABATO 3 GENNAIO (ORE 16) LA CITTÀ SALUTA IL PASSAGGIO DELLA FIACCOLA

Sabato 3 gennaio Teramo accoglierà il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, unità e solidarietà alle ore 16. La fiaccola, che ha iniziato il suo viaggio lo scorso 26 novembre a Olimpia, è arrivata in questi giorni in Abruzzo e farà tappa anche nel capoluogo teramano. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha deciso di accompagnare il passaggio della Fiamma con una serie di iniziative collaterali, pensate per valorizzarne il significato e promuovere una riflessione sullo sport come strumento di coesione sociale, dialogo tra generazioni e costruzione della comunità. Il programma dettagliato degli eventi sarà presentato martedì 30 dicembre, alle ore 10.30, al Parco della Scienza, alla presenza del sindaco Gianguido D’Alberto. Un appuntamento che anticiperà una giornata dal forte valore simbolico per la città e per l’intero territorio.