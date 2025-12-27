ARRESTATO IN PIAZZA MARTIRI, MOLESTA I CLIENTI DI UN BAR E PICCHIA I CARABINIERI

A Teramo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Sezione Radiomobile) della Compagnia, intervenuti in piazza martiri della liberta’, nei pressi di un pubblico esercizio, per una persona molesta, hanno tratto in arresto un cittadino straniero domiciliato in città, ritenuto presunto responsabile dei reati di:resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.È stato sorpreso a molestare ed aggredire verbalmente gli avventori del bar, ma alla vista dei Carabinieri, ha iniziato ad inveire e percuoterli con spinte e schiaffi, tuttavia dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo come disposto dal PM di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. Un carabiniere ferito ad un occhio è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Teramo. Lo straniero questa mattina è comparso davanti al GIP del Tribunale di Teramo che, dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto la liberazione con l’obbligo di presentarsi cinque volte a settimana.