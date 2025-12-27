VIDEO-FOTO/ OGGI A TERAMO PRESENTE L’ASSOCIAZIONE LA VOCE DEGLI ANIMALI UNITI, TANTI I CURIOSI

Oggi a Teramo era presente la voce degli animali uniti, denominazione italiana di Animal Voices United (avu). La partecipazione dell’associazione ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sui temi del rispetto, della libertà e della protezione degli animali, con particolare attenzione alle forme di maltrattamento e alle ingiustizie ancora diffuse. Durante la partecipazione sul Corso sono stati spiegati argomenti legati all’attivismo, alla consapevolezza individuale e al ruolo dell’informazione nel promuovere una cultura più etica e responsabile. La presenza di Avu a Teramo ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro di un’organizzazione internazionale che trasforma la compassione in azione concreta, dando voce a chi non ce l’ha e promuovendo uno stile di vita più dignitoso e rispettoso per tutte le specie animali.