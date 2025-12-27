MUORE A 41 UNA GIOVANE MAMMA, LE CONDOGLIANZE DEL COMUNE DI GIULIANOVA

Il sindaco Jwan Costantini e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Daniela Valentina Stoian, giovane mamma venuta a mancare questa mattina all’età di 41 anni.

Daniela si è arresa dopo una lunga malattia, lasciando nello sgomento e nel dolore non solo i suoi cari, ma un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla sua famiglia. una notizia che ha suscitato incredulità e profonda commozione tra quanti la conoscevano e le volevano bene.

Il primo cittadino e la maggioranza amministrativa porgono le più sentite condoglianze al marito Riccardo, ai figli, agli amici e a tutti i familiari, condividendo il loro immenso dolore e unendosi idealmente in un abbraccio di vicinanza e solidarietà in questo momento di grande sofferenza.