IL SANTUARIO DI SAN GABRIELE, DOVE LA FEDE INCONTRA I RECORD

All’ombra del Gran Sasso, nel cuore dell’Abruzzo, il Santuario di San Gabriele non è soltanto uno dei luoghi di culto più frequentati d’Europa. È anche un sorprendente scrigno di primati, dove fede, arte e curiosità si incontrano dando vita a un itinerario unico nel suo genere. Tra le meraviglie che attendono i visitatori spicca uno dei presepi più piccoli del mondo, racchiuso in un minuscolo guscio di pinolo: un capolavoro di pazienza e precisione che colpisce per la sua delicatezza e per il valore simbolico racchiuso in dimensioni quasi invisibili. Non meno impressionante è il complesso delle 14 campane considerate tra le più belle al mondo. Un vero e proprio concerto di bronzo: la prima campana raggiunge il peso di 50 quintali, la seconda ne pesa 40, mentre la quattordicesima, la più piccola, si ferma a 2 quintali. Una scala sonora e monumentale che racconta, attraverso il suono e la materia, la grandezza della tradizione campanaria. A completare questo viaggio tra i record c’è la Divina Commedia più grande del mondo, un’opera che rende omaggio al genio di Dante con dimensioni fuori dal comune e un forte impatto visivo, capace di affascinare studiosi, pellegrini e semplici curiosi. Il Santuario di San Gabriele si conferma così non solo meta di spiritualità, ma anche luogo di scoperta e stupore, dove l’eccezionale diventa occasione di incontro e riflessione.