TRE INTERVENTI DI SOCCORSO NELLA STESSA GIORNATA SUI RILIEVI ABRUZZESI

Giornata intensa per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, impegnato ieri in tre distinti interventi di soccorso su altrettante aree montane della regione, a supporto di persone rimaste in difficoltà durante attività all’aperto.

Il primo episodio si è verificato intorno a mezzogiorno nel territorio di Civitella del Tronto, nel Teramano, dove era stato segnalato un ciclista con un trauma alla spalla. In un primo momento è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’Aquila, costretto però a rientrare a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Parallelamente è stata attivata una squadra di terra del CNSAS, ma poco prima delle 13 la Centrale Operativa ha comunicato che l’uomo era riuscito a rientrare autonomamente alla propria auto, rendendo superfluo l’intervento dei soccorritori.

Poco dopo, alle 12.32, una nuova chiamata ha portato all’attivazione dei tecnici del soccorso in località Passolanciano. Una donna era scivolata riportando un trauma cranico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di volontari che ha accompagnato l’infortunata fino al punto di rendez-vous con l’elisoccorso di Pescara. La donna è stata quindi trasferita in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.

Il terzo intervento è scattato alle 12.54 su attivazione della Centrale GeoResQ per due escursionisti sul massiccio della Morrone. Uno dei due, a seguito di una caduta, aveva riportato un trauma agli arti superiori. È stata inviata una squadra di terra del CNSAS ed è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso dell’Aquila, con a bordo il tecnico di elisoccorso. Il ferito è stato recuperato e trasportato in ospedale all’Aquila, mentre il compagno di escursione ha proseguito la discesa in autonomia, rientrando senza ulteriori problemi sotto il monitoraggio delle squadre di soccorso.

Tre interventi concentrati in poche ore che confermano l’impegno costante del Soccorso Alpino abruzzese e l’importanza della prudenza durante le attività in montagna, soprattutto nel periodo invernale.