SI È SPENTA A 32 ANNI FRANCESCA FLAMMINII, UNA CITTA' IN LUTTO

Aveva fatto della cura e del servizio agli altri la sua scelta di vita. Infermiera per professione, educatrice per vocazione, Francesca Flamminii si è spenta ieri a soli 32 anni dopo una lunga malattia affrontata con forza e dignità fino all’ultimo. La notizia ha colpito profondamente Giulianova, che in queste ore si è stretta con affetto attorno alla sua famiglia. A dare l’annuncio è stato un sacerdote amico, don Federico Palmerini, che sui social ha ricordato il primo incontro all’Aquila, lui da poco ordinato e lei studentessa di Scienze Infermieristiche. Un legame nato allora e rimasto vivo nel tempo. «Mi colpì subito il tuo sorriso», ha scritto, ricordando anche l’ultimo incontro avvenuto poche settimane fa nell’hospice di Teramo, dove Francesca era ricoverata. Nel suo percorso professionale lavorava come infermiera all’ospedale Torrette di Ancona, senza mai interrompere l’impegno nello scoutismo. Nell’Agesci ha ricoperto diversi ruoli educativi, accompagnando bambini e ragazzi come capo reparto, capo fuoco e capo campo. Un servizio vissuto con dedizione totale, come sottolineano i messaggi dell’Agesci Giulianova 1 e dei volontari provinciali e regionali: «Fino all’ultimo ha pensato ai suoi ragazzi. La sua presenza continuerà a illuminare i cammini condivisi». Parole di cordoglio sono arrivate anche dal sindaco Jwan Costantini, che a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità ha espresso vicinanza ai genitori Mariano e Donatella, alla sorella Marianna e a tutti i familiari. «Allegra, ottimista, instancabile nel servizio agli altri – ha scritto – Francesca è stata un punto di riferimento per tanti giovani scout. L’amore è stato più forte del male». Il primo cittadino ha ricordato anche la luce della Pace, accesa in municipio dal gruppo scout, come simbolo della testimonianza di fede, bontà e bellezza lasciata dalla giovane. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Gerardini di Giulianova. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Giulianova Lido.