FOTO/ CERQUETO, SUCCESSO PER IL PRESEPE VIVENTE: CENTINAIA DI VISITATORI NEL BORGO

La montagna teramana si è accesa sabato sera con il tradizionale presepe vivente di Cerqueto, tra i più antichi e apprezzati della provincia e dell’Abruzzo. Tra 800 e mille persone hanno assistito alla rappresentazione, ambientata in un suggestivo teatro naturale di grotte, stalle, ponticelli e nella grande capanna all’ingresso del borgo. Rimandata di un giorno a causa del maltempo, la manifestazione organizzata dalla Pro loco ha coinvolto oltre 200 figuranti, riportando il paese alla vita quotidiana ai tempi di Gesù. La regia di Angelo Mastrodascio ha guidato un percorso ispirato al Vecchio e Nuovo Testamento fino alla Natività, narrata dalla voce di Carlo Orsini. La scena centrale ha visto Francesca Di Cesare nei panni della Madonna, il piccolo Edoardo Esposito come Gesù Bambino e Francesco Pisciaroli nel ruolo di San Giuseppe, con un allestimento artistico curato da Glauco Barlecchini. Grande soddisfazione tra residenti e visitatori, che sui social hanno definito il presepe “maestoso ed emozionante”, simbolo di comunità, cultura e tradizione del territorio.