METEO, MALTEMPO E NEVE IN ARRIVO: GELO ARTICO TRA SAN SILVESTRO E CAPODANNO

Un primo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sull’Italia nelle prossime ore, seguito da un brusco calo delle temperature tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. A delineare il quadro è Mattia Gussoni, meteorologo di IlMeteo.it, che parla dell’arrivo della prima vera ondata di freddo della stagione. Da domani sono previste precipitazioni sulle regioni del Centro-Sud per effetto di un passaggio instabile. Le piogge interesseranno in particolare il versante adriatico, con coinvolgimento di Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attese anche nevicate a quote comprese tra i 500 e i 600 metri. Fenomeni temporaleschi potrebbero raggiungere anche la Sicilia. La svolta più significativa, però, è attesa a cavallo della fine dell’anno. Tra la notte del 31 dicembre e Capodanno correnti d’aria molto fredde di origine artica investiranno gran parte della Penisola, determinando un sensibile abbassamento delle temperature, che scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali. Il freddo sarà il protagonista, mentre non sono previste precipitazioni di rilievo. Nel fine settimana successivo, tra sabato 3 e domenica 4, è atteso il transito di una perturbazione più intensa, con un ritorno del maltempo soprattutto al Centro-Nord. Sono previste piogge diffuse e nuove nevicate sulle aree montuose, una situazione che potrebbe favorire il turismo invernale e le località sciistiche, finora penalizzate dalla scarsità di neve.