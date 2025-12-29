CAMPLI, GRANDE SUCCESSO PER LA XIII EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE AL CONVENTO DEI CAPPUCCINI

Si è conclusa ieri, 28 dicembre, la XIII edizione del Presepe Vivente al Convento dei Cappuccini, che ha richiamato un pubblico numeroso, oltre ogni aspettativa. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Gli Amici del Convento A.P.S.” in collaborazione con il Comune di Campli, il Consorzio B.I.M. Vomano–Tordino e la Famiglia Francescana.

Per due serate il Convento si è trasformato in una suggestiva Giudea al tempo di Erode, offrendo ai visitatori un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri, locande e momenti di spiritualità, fino al cuore della rappresentazione: la Natività. Anche quest’anno il sindaco Federico Agostinelli ha partecipato in prima persona, vestendo i panni di Melchiorre e accompagnando simbolicamente il cammino dei Re Magi verso la capanna.

L’edizione 2025 ha avuto un valore particolare grazie alla nuova gestione del Convento da parte dell’Associazione, affidata dalla Provincia Serafica “Immacolata Concezione” dei Frati Minori Cappuccini. Questo ha permesso di aprire e valorizzare spazi finora mai utilizzati, arricchendo il percorso con nuove ambientazioni e rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a volontari, figuranti, famiglie, istituzioni, addetti alla viabilità e alla sicurezza e ai Frati Minori Cappuccini per la fiducia e il supporto. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla consigliera regionale Marilena Rossi per la presenza e ai protagonisti della Sacra Famiglia: il piccolo Gabriele, Aurelio e Giada nei ruoli di Gesù Bambino, Giuseppe e Maria.

L’auspicio finale è quello di aver regalato alle famiglie un’esperienza autentica, capace di trasmettere il vero senso del Natale, la gioia della Natività, lo spirito di rinascita e il messaggio di San Francesco.