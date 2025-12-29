TERAMO, ALLARME TRUFFE TELEFONICHE: FALSI CARABINIERI CONTATTANO I CITTADINI

Diversi tentativi di truffa telefonica sono stati segnalati nelle ultime ore nel Comune di Teramo. I malintenzionati contattano i cittadini presentandosi come appartenenti all’Arma dei Carabinieri, utilizzando in particolare il falso nominativo di “Tenente” o “Maresciallo Colonna”, sostenendo di operare presso la sede dei Carabinieri di Piazza del Carmine. Nel corso delle chiamate, i truffatori cercano di instaurare un clima di fiducia e urgenza per indurre le persone contattate ad aderire a richieste di vario tipo, una modalità già nota e spesso utilizzata per carpire denaro o informazioni personali. In questo caso, fortunatamente, le persone chiamate non hanno dato seguito alle richieste, evitando conseguenze. Si tratta dell’ennesimo episodio che richiama l’attenzione sull’importanza di mantenere alta la guardia di fronte a telefonate sospette. L’Arma dei Carabinieri ricorda che non vengono mai richiesti telefonicamente dati sensibili, pagamenti o consegne di denaro e invita i cittadini a diffidare da chi si presenta in questo modo. In presenza di chiamate sospette è consigliabile interrompere immediatamente la conversazione e segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine, contribuendo così a contrastare un fenomeno che colpisce in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.