INCIDENTE TRA TRATTORE E CAMION: CHIUSA E POI RIAPERTA LA STATALE 150 VERSO MONTORIO

La Statale 150 è stata temporaneamente chiusa al traffico a seguito di un incidente avvenuto nel tratto in corrispondenza dell’uscita per Basciano, in direzione Montorio al Vomano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un trattore e un camion. L’incidente si è verificato nel territorio di Zampitto, dove sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze di polizia e il personale dell’Anas per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza della carreggiata. Secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti gravi. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno reso necessaria la chiusura della strada, con inevitabili disagi alla circolazione.