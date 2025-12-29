𝗣𝗔𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗦𝗨𝗟𝗟’𝗔𝟭𝟰: 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘 𝟭𝟬 𝗞𝗠 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗜𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗘𝗕𝗕𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔, 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗭𝗜𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗟𝗘

Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Mosciano Sant’Angelo. Una donna di 36 anni, residente a Giulianova, ha percorso circa dieci chilometri contromano a bordo della propria auto, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri automobilisti. Secondo quanto ricostruito, la conducente si trovava in forte stato di alterazione alcolica e, durante la pericolosa marcia, avrebbe urtato alcune vetture in transito. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato momenti di panico e numerose segnalazioni da parte degli utenti della strada. Decisivo l’intervento della Polizia Stradale, che è riuscita a intercettare e bloccare il veicolo nel territorio comunale di Giulianova, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche. Alla donna è stata ritirata la patente ed è stata sottoposta agli accertamenti di rito. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità penali.