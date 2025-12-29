ARIANNA FASULO NEL CDA DELL’IZS ABRUZZO E MOLISE: UFFICIALIZZATA LA NOMINA

È stata ufficializzata oggi la nomina di Arianna Fasulo nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise. Fasulo entra nel Cda insieme a un rappresentante del Ministero della Salute e a Alfonso Cantone. La designazione arriva dopo che Lorenzo Sospiri ha ricevuto all’unanimità la delega dalla Conferenza dei capigruppo. Lo stesso Sospiri ha annunciato che il decreto di nomina è in fase di predisposizione e che la firma è attesa nelle prossime ore. Grande soddisfazione è stata espressa da Paolo Tancredi e dal coordinamento di Noi Moderati, che sottolineano l’importanza della scelta e il valore della nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell’ente.