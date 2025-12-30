TELE RIVEDI / UN FUNERALE "TEDESCO" NELLA TERAMO OCCUPATA

Nel 1944, nella Teramo occupata durante la Seconda guerra mondiale, il funerale di due ufficiali tedeschi si svolse in un clima di forte tensione e dolore. Le fotografie dell’epoca restituiscono un’atmosfera cupa e solenne: il corteo militare, le divise scure, i volti tesi dei presenti e una città segnata dalla guerra. Immagini che raccontano non solo la morte di due uomini, ma anche il peso di un conflitto che gravava sulla vita quotidiana della popolazione civile. In quel giorno di lutto, Teramo fu testimone di una pagina silenziosa della sua storia. Le immagini del funerale ricordano quanto la guerra abbia attraversato e segnato ogni comunità, lasciando dietro di sé dolore, paura e perdita. Oggi quelle fotografie invitano alla memoria e alla riflessione, perché il ricordo del passato sia monito e insegnamento per le generazioni future.

ELSO SIMONE SERPENTINI

