FURTO IN APPARTAMENTO, CARABINIERE SPARA E COLPISCE IL... DERUBATO

Un intervento dei Carabinieri per un presunto furto in casa si è concluso con un ferito nella tarda serata di ieri a Filetto, nel Chietino, in un'area periferica del paese. Un uomo di 38 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco esploso durante l’operazione: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Secondo le prime informazioni, la segnalazione riguardava un’intrusione — o un tentativo di intrusione — in un’abitazione. Il trentottenne, proprietario dell’immobile, si trovava all’interno della propria auto quando è rimasto ferito. Il proiettile, partito dall’arma di uno dei militari intervenuti, lo ha colpito a un gluteo e a una coscia, attraversando i tessuti senza provocare lesioni vitali.

Scattata la richiesta di soccorso, un mezzo del 118 ha trasferito l’uomo all’Ospedale di Chieti, dove è stato preso in carico dal pronto soccorso e trattenuto in osservazione per la rimozione del proiettile.

La notte è proseguita con gli accertamenti del Nucleo investigativo di Chieti, impegnato nei rilievi tecnico-scientifici per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e chiarire le responsabilità. In paese, l’arrivo di numerose pattuglie ha alimentato voci e allarme; nelle prime ore si era parlato persino di un conflitto a fuoco, ipotesi poi smentita.



