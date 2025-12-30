UN 79ENNE E' STATO GRAVEMENTE USTIONATO DA UN RITORNO DI FIAMMA NEL CAMINO

Grave incidente domestico nella mattinata di martedì 30 dicembre 2025 a Roseto degli Abruzzi. Intorno alle 9.00, un uomo del posto di 79 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava accendendo la legna nel camino della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe utilizzato una bottiglia di alcol etilico per alimentare il fuoco. Per cause accidentali, riconducibili al cosiddetto “ritorno di fiamma”, una improvvisa fiammata lo ha investito, provocandogli ustioni su diverse parti del corpo. Le fiamme hanno inoltre causato l’annerimento delle pareti della cucina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi e i Carabinieri della locale Stazione, che hanno messo in sicurezza l’abitazione e avviato gli accertamenti del caso. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale di Teramo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati all’uso di sostanze infiammabili per l’accensione di camini e stufe, soprattutto in ambito domestico.