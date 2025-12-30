IL CONCERTO - DEDICA A MORRICONE CHIUDE STASERA IL 32FESTIVAL DELL’ADSU

Questa sera, 30 dicembre, alle ore 21:00, al Teatro Comunale di Pineto, il 32 Festival dell’ Adsu diTeramo presenta il suo ultimo evento straordinario, dedicato all’immenso Ennio Morricone: un concerto che ripercorre le sue colonne sonore più celebri e le emozioni che hanno accompagnato intere generazioni. Con l'Orchestra Benedetto Marcello, diretta dal maestro Marcello Rota, un cast d’eccezione: Nello Salza, la “tromba del cinema”, Susanna Rigacci, la voce simbolo delle melodie di Morricone, Ludovico Fulci, pianista e arrangiatore."Rota è uno dei massimi esperti della musica di Morricone - spiega il maestro Michini, curatoredella rassegna -, che non ha bisogno di presentazioni e valorizziamo una eccellenza del nostro territorio come l'Orchestra Benedetto Marcello. Ad essere proposto sarà viaggio nelle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema: La leggenda del pianista sull’oceano, Nuovo CinemaParadiso, C’era una volta in America e molte altre.". Per poi concludere: "sono circa dieci anni che lavoro nel mondo della direzione artistica e ho imparato che per intercettare un ampio pubblico occorre superare il concetto di di genere musicale.Esiste semplicemente la musica brutta e la musica bella, quella che comunica dei valori culturali, umani, sociali a prescindere dal genere". Entrando poi nel merito delle iniziative di Pro Ter, la pesidente dell’Adsu Manuela Divisi Divisi traccia un bilancio. «E’ stato un progetto molto importante, finanziato con 2,3 milioni di euro e che ha consentito alla nostra Adsu di realizzare iniziative per rafforzare e garantire ulteriormente il diritto allo studio degli studenti universitari e di offrire ai territori nuove occasioni di crescita culturale