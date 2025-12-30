TERAMO, DIVIETO DI BOTTI E FUOCHI D’ARTIFICIO DAL 31 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Il Sindaco ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio, giochi pirotecnici, fumogeni, petardi e altro materiale esplodente nel territorio del Teramo. Il provvedimento dispone il divieto assoluto dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2025 dei cosiddetti “botti”, sia nei luoghi pubblici sia in quelli privati qualora gli effetti pirotecnici ricadano su spazi pubblici o su proprietà altrui. Il divieto riguarda anche i materiali di libera vendita: petardi, botti, razzi e in generale artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. Sono esclusi dal divieto gli spettacoli pirotecnici effettuati da professionisti autorizzati. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. La decisione è stata assunta a tutela dell’incolumità pubblica, della integrità psicofisica dei soggetti più fragili – bambini, anziani, persone malate o degenti presso strutture sanitarie – e per la protezione degli animali, particolarmente sensibili ai rumori provocati dagli artifici pirotecnici. Il Sindaco, come ogni anno, rivolge un appello al senso civico dei cittadini affinché le disposizioni siano rispettate, nel segno della sicurezza e del rispetto delle regole. L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.