SENZA TETTO DORME SU UNA PANCHINA DEI TIGLI

Dormiva all’ora di pranzo su una panchina dei Tigli, trasformata di fatto in un letto di fortuna. Poco distante, la sua bicicletta carica di effetti personali, adattata come un mezzo di trasporto e di sopravvivenza quotidiana. La scena è stata notata e documentata da diversi automobilisti di passaggio, colpiti dal disagio evidente in cui vive l’uomo. La vicenda si è verificata, oggi, alle 13 a Teramo, ai Tigli, in una zona centrale, dove il contrasto tra la normalità della vita cittadina e la condizione del senza tetto appare ancora più stridente. Un’immagine che non ha bisogno di molte parole: la foto parla da sé. Un episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema dell’emarginazione e delle fragilità sociali, spesso sotto gli occhi di tutti ma troppo facilmente ignorate.