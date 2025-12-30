MAXI SEQUESTRO DI FUOCHI D’ARTIFICIO ILLEGALI, DENUNCIATO UN SESSANTENNE

Nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, in vista dei festeggiamenti di Capodanno – periodo in cui si registra un aumento significativo dell’utilizzo di fuochi d’artificio – la Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione a Martinsicuro, culminata nel sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale. Nel dettaglio sono stati sequestrati oltre 1.200 prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di circa due quintali e mezzo, oltre a 48 manufatti artigianali, micce e diverse bobine. L’attività è stata condotta dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Teramo con il supporto tecnico del Nucleo Artificieri di Pescara. I controlli hanno fatto emergere gravi violazioni della normativa sulla sicurezza pubblica e sulla gestione dei materiali esplosivi. In particolare, è stata accertata la fabbricazione e il commercio abusivo di materie esplodenti, con la detenzione di prodotti pirotecnici artigianali non autorizzati e privi delle prescritte certificazioni di sicurezza. Nel corso dell’operazione, un sessantenne italiano è stato denunciato in stato di libertà per fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti, fabbricazione di esplivi non riconosciuti e per violazioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Polizia di Stato rinnova infine l’invito a non acquistare petardi o prodotti pirotecnici artigianali, realizzati in assenza delle necessarie licenze, sottolineando la potenziale pericolosità di questo materiale per la pubblica incolumità.