NASCE NEL TERAMANO UN NUOVO POLO INDUSTRIALE



Cambio di passo per ETP S.r.l., azienda attiva nella fabbricazione e lavorazione di articoli in materie plastiche, con sede a Colonnella e stabilimento produttivo a Verderio, in provincia di Lecco. La società, guidata da Andrea Di Massimo, ha infatti ceduto la quota di maggioranza del proprio capitale a SPIG S.p.A., storico gruppo industriale fondato nel 1936 e oggi fornitore globale di sistemi di raffreddamento per i settori industriale ed energetico.

L’operazione arriva dopo l’acquisizione, da parte di ETP, del ramo d’azienda della Di Massimo Srl, di proprietà di Cristian Di Massimo, e si inserisce in un più ampio disegno di crescita e consolidamento. A sostenere l’ingresso di SPIG è stato il fondo di private equity AUCTUS Capital Partners, con sedi a Milano e Monaco di Baviera, che controlla l’intero capitale della stessa SPIG.

Dal punto di vista consulenziale, ETP si è affidata a Massimo e Nicolò Schiavi per gli aspetti fiscali e di analisi, mentre i profili legali sono stati seguiti dagli avvocati Salvatore Furnari e Davide Schettino dello studio Lener & Partners di Roma. SPIG e AUCTUS sono stati invece assistiti dallo studio legale DWF di Milano per le questioni societarie, finanziarie e fiscali, con il supporto di Epyonvivida per la due diligence finanziaria. Per il fondo AUCTUS, l’operazione è stata seguita da Marco Bortot, Federico Belluschi e Federico Siano.

Il nuovo assetto societario prevede una governance strutturata su un Consiglio di Amministrazione nel quale Andrea Di Massimo mantiene un ruolo centrale, assumendo la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Completano il board Federico Belluschi, in rappresentanza del fondo AUCTUS, e Costante Alverà, già CFO di SPIG, in quota al gruppo industriale.

In una nota congiunta, Andrea Di Massimo e il presidente di SPIG Alberto Galantini sottolineano come l’operazione rappresenti un passaggio strategico nel percorso di crescita del gruppo. L’ingresso di un partner industriale di respiro internazionale consentirà di rafforzare gli investimenti in innovazione e sostenibilità, con effetti positivi sullo sviluppo aziendale e ricadute favorevoli anche sul territorio, in termini di competitività e nuova occupazione.