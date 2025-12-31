CAPODANNO TRA PIAZZE, MUSICA E TRADIZIONI: TERAMO E LA COSTA PRONTE A SALUTARE IL 2025

È tutto pronto per il brindisi di fine anno a Teramo, dove questa sera Piazza Martiri della Libertà ospiterà il concerto dei Ritmo 90, con un viaggio musicale dedicato agli anni Novanta, capace di parlare a più generazioni. Il calendario degli eventi proseguirà il 3 gennaio con Corsi e con il passaggio della fiamma olimpica nei due corsi cittadini. Conto alla rovescia anche a Giulianova, dove l’ultima notte dell’anno si celebrerà in Piazza Fosse Ardeatine a partire dalle 22, con i Tequila e Montepulciano Band. Come a Teramo, è stato disposto il divieto di fuochi d’artificio e materiali pirotecnici che non viene mai rispettato. Ristoranti e locali fanno segnare il tutto esaurito in tutta la provincia, compresi i rifugi in quota: al Prati di Tivo, a 1.700 metri, si festeggia con menù di cucina tipica teramana e pernottamento. Attenzione e curiosità anche per l’iniziativa del Convento di San Gabriele, che apre le porte a chi desidera trascorrere la notte di San Silvestro in un clima di raccoglimento. Il primo gennaio l’appuntamento continua in riva all’Adriatico con il tradizionale tuffo di Capodanno a Tortoreto, fissato alle 11 davanti allo stabilimento Maristella. Sempre il primo gennaio, alle 18, Roseto degli Abruzzi ospiterà il Concerto di Capodanno nel Gran Salone di Villa Paris, con protagonista il Daniele Falasca Trio, affiancato da Arturo Valiante e Gianluca Caporale. Per i cenoni, la spesa media nei locali teramani oscilla tra i 50 e i 100 euro, con proposte che vanno dai menù tradizionali a esperienze più strutturate con musica e spettacoli dal vivo. Dopo una notte intensa, resta l’incognita della mattina del primo gennaio, quando trovare un supermercato aperto sarà tutt’altro che semplice.