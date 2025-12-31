ECCO COME SI È SVEGLIATO IL VERSANTE PIÙ BELLO DEL GRAN SASSO

Prosegue senza sosta la nevicata che da diverse ore sta imbiancando le alte quote della provincia di Teramo. A Pietracamela, splendido borgo ai piedi del Gran Sasso, la neve cade fitta e continua, regalando un paesaggio da cartolina e un autentico scenario invernale già nel mese di novembre. Il territorio teramano è tra i più colpiti dal peggioramento: sui Monti della Laga si registrano accumuli significativi fin dai 600 metri di quota, con fiocchi che hanno raggiunto ampie porzioni dei rilievi e delle aree collinari più esposte. Le temperature rigide e l’afflusso di aria fredda da nord-est hanno favorito l’attecchimento immediato del manto nevoso, rendendo il contesto pienamente invernale. Così si è destato il versante più seducente del Gran Sasso. Tra Pietracamela e Prati di Tivo, una spolverata leggera e quasi irreale ha ricamato i profili, accendendo il bianco dove il verde riposava. Neve gentile, di quelle che non fanno rumore ma cambiano tutto, capace di trasformare il paesaggio in una promessa. La politica resta sullo sfondo; intanto la natura procede per conto suo, domina senza chiedere permesso e racconta favole a chi sa fermarsi a guardare. A circa mille metri di quota la nevicata è copiosa e continua: tetti, vicoli e boschi sono avvolti da un manto uniforme che dona al borgo un’atmosfera quasi fiabesca. Abitanti e operatori turistici osservano il cielo con speranza, confidando che questa precoce imbiancata sia di buon auspicio per una stagione invernale ricca di neve, fondamentale per l’economia montana del territorio. E allora come festeggiare il 2026? Con una gita nella bellezza, lasciandosi guidare dall’eleganza severa di sua Maestà il Gran Sasso, dove anche una semplice alba innevata basta a ricordare perché certi luoghi non hanno bisogno di spiegazioni.