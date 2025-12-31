FIAMMA OLIMPICA A GIULIANOVA, SABATO 3 GENNAIO 2026, ECCO IL PROGRAMMA

Sabato 3 gennaio 2026 Giulianova sarà tra le città protagoniste del passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, evento di straordinario valore simbolico e sportivo.

La staffetta olimpica transiterà sul territorio comunale nella fascia oraria indicativamente compresa tra le ore 14:00 e le ore 15:30, interessando gran parte del territorio cittadino.

Il percorso prenderà avvio dalla banchina del porto, in prossimità della sede della Lega Navale, per poi svilupparsi lungo il Lungomare Zara. Successivamente, la Fiamma Olimpica attraverserà via Gasbarrini, percorrendo il rettilineo composto da viale Orsini e via Trieste. Da qui il tedoforo proseguirà lungo via Lepanto e via dell’Annunziata e, superato il bivio Bellocchio, percorrerà l’ultimo tratto su via Gramsci, fino a raggiungere il Belvedere, punto conclusivo della tappa giuliese.

Ad accogliere l’arrivo della Fiamma in piazza Belvedere saranno le associazioni sportive cittadine, a testimonianza del forte legame tra Giulianova e i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione.

La logistica cittadina non subirà particolari disagi dal passaggio della fiamma olimpica, poiché la circolazione sarà limitata ai soli tratti interessati e per pochi minuti, il tempo necessario a consentirne il transito.