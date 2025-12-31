EPIFANIA DI FESTA A TOSSICIA: LA BEFANA SCENDE IN PIAZZA SANT’ANTONIO

Un appuntamento all’insegna della tradizione, della magia e del sorriso dei più piccoli. L’Amministrazione Comunale di Tossicia e l’Associazione Culturale Toxicum, con il contributo del BiM Teramo, invitano tutta la cittadinanza a partecipare all’evento dedicato all’Epifania, in programma lunedì 6 gennaio in Piazza Sant’Antonio.VIl momento più atteso sarà alle ore 10:30, quando la Befana farà la sua suggestiva discesa, regalando uno spettacolo capace di incantare grandi e piccoli. Ad accompagnare l’arrivo della simpatica vecchina non mancheranno momenti di animazione, musica e allegria, con dolci doni destinati a tutti i bambini presenti.VL’iniziativa rappresenta un’occasione di condivisione e socialità per la comunità, pensata per valorizzare le tradizioni popolari e offrire ai più giovani un’esperienza di festa autentica, nel cuore del paese. Una mattinata da vivere insieme, tra sorrisi, stupore e il calore delle celebrazioni che chiudono il periodo natalizio.