CONTROLLI NEI BAR E RISTORANTI DEL TERAMANO: SOSPENSIONI E DENUNCE PER VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA

Nel corso delle festività natalizie il NIL dei Carabinieri di Teramo, in collaborazione con l’Arma territoriale e in attuazione delle direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha intensificato l’attività di vigilanza nei confronti di bar ed esercizi di ristorazione. Settori particolarmente sensibili, soprattutto in periodi di forte affluenza, sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro. Le verifiche, estese all’intero territorio provinciale, hanno portato alla contestazione di gravi violazioni al Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il deferimento dei datori di lavoro all’Autorità Giudiziaria e l’adozione di provvedimenti amministrativi, tra cui la sospensione delle attività. In un esercizio della costa, adibito a bar con preparazione di alimenti, i militari hanno riscontrato irregolarità legate alla sicurezza antincendio e alla gestione delle vie di esodo: le uscite di emergenza risultavano ostruite e non fruibili. Il datore di lavoro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni al D.Lgs. 81/2008 e gli è stato imposto il ripristino immediato delle uscite di sicurezza per eliminare le condizioni di pericolo per lavoratori e clienti. Nel capoluogo, all’interno di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo kebab, è stata accertata la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elemento cardine del sistema di prevenzione previsto dalla normativa vigente. Anche in questo caso è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria e la sospensione dell’attività, successivamente revocata dopo la redazione del DVR e la verifica della regolarità da parte dei militari. Particolarmente critica la situazione emersa in un bar della costa nord, dove sono state rilevate violazioni delle norme di sicurezza antincendio e di tutela dei lavoratori, tra cui la mancata revisione degli estintori, l’installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e l’impiego di manodopera irregolare. Il datore di lavoro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni al D.Lgs. 81/2008 e l’unità operativa è stata sospesa; allo stato attuale il provvedimento non risulta ancora revocato. L’attività del NIL conferma l’attenzione delle istituzioni verso la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità nel settore della ristorazione, con l’obiettivo di tutelare sia i lavoratori sia i cittadini che frequentano gli esercizi pubblici.