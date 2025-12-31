“UN FILM PER TUTTI”, IL CINEMA COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE

Ad Atri il cinema diventa linguaggio universale di inclusione, memoria e partecipazione sociale con il progetto “Un film per tutti”, promosso dall’ASC – Associazione Stazione Cinema e finanziato dalla Fondazione Tercas nell’ambito del bando Natale Inclusivo – Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e favorire la partecipazione culturale di un pubblico spesso escluso dalle tradizionali occasioni di fruizione artistica: anziani over 65 con minori opportunità, in particolare persone residenti in aree rurali o periferiche, con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, o con difficoltà legate ai percorsi di istruzione e formazione.

Attraverso il cinema, il progetto intende creare spazi accessibili di incontro, dialogo e condivisione, rafforzando il senso di comunità e valorizzando le relazioni umane, soprattutto nel periodo natalizio, simbolo di vicinanza e solidarietà.

Il cuore di “Un film per tutti” è rappresentato dalla proiezione di quattro film selezionati, accomunati da tematiche come inclusione, speranza, solidarietà e legami intergenerazionali. Ogni proiezione sarà seguita da un momento di confronto informale, aperto alla condivisione di pensieri, emozioni e ricordi, trasformando la visione cinematografica in un’esperienza collettiva e partecipata.

Accanto alle proiezioni, il progetto prevede la realizzazione di video interviste ai partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere storie di vita, memorie del passato e sguardi rivolti al futuro. Il materiale confluirà in un documentario che darà voce agli anziani del territorio, valorizzandone l’esperienza umana e culturale.

L’Associazione Stazione Cinema è una realtà no-profit attiva da anni sul territorio abruzzese, composta da professionisti del settore audiovisivo impegnati nella documentazione dell’arte, dell’architettura, della storia e della cultura italiana attraverso il linguaggio cinematografico. Nel tempo ha realizzato e sostenuto numerosi progetti, tra cortometraggi, documentari, produzioni cinematografiche e attività formative, collaborando con scuole, centri di assistenza sociale e strutture di supporto per persone con disabilità.

Con “Un film per tutti”, l’associazione rinnova il proprio impegno nel contrastare l’esclusione sociale e nel promuovere lo sviluppo culturale e la partecipazione attiva alla vita della comunità, dimostrando come il cinema possa essere non solo intrattenimento, ma anche strumento di coesione, ascolto e inclusione. Un progetto che mette al centro le persone e le loro storie, grazie al sostegno della Fondazione Tercas, da sempre attenta a iniziative capaci di generare un impatto sociale positivo e duraturo.