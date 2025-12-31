LAVORI FERMI E STRADA ANCORA CHIUSA: CITTADINI CHIEDONO CHIAREZZA SULLO STOP DEL CANTIERE SOTTO AL PONTE DE LA CONA

Come cittadini esprimiamo forte preoccupazione per l’interruzione dei lavori sotto al ponte de La Cona e chiediamo chiarezza sulle motivazioni che hanno portato allo stop del cantiere. Ad oggi, purtroppo, la situazione risulta invariata rispetto a quanto già documentato: i lavori sono fermi e il materiale da bonificare è ancora presente sul ciglio della strada. Rifiuti speciali e detriti di vario genere – tra cui calcinacci, plastica e altri scarti – non sono stati rimossi né smaltiti, con evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza e del decoro. La riapertura della strada riveste carattere di assoluta urgenza, soprattutto alla luce del fatto che nel mese di gennaio è previsto l’arrivo di circa 200 alunni dell’Istituto Delfico proprio in quest’area. Una situazione che rende ancora più incomprensibile il protrarsi dello stallo e impone risposte rapide e concrete. Confidiamo nel vostro supporto affinché venga fatta piena luce su quanto sta accadendo e si possa sollecitare un intervento risolutivo, nell’interesse della comunità e della sicurezza di studenti e cittadini.

