CADE TRA GLI SCOGLI AL PORTO, PAURA A GIULIANOVA NELLA NOTTE DI CAPODANNO

Paura nella notte di Capodanno nell’area portuale di Giulianova, dove una giovane donna è precipitata tra i massi frangiflutti in un punto particolarmente impervio e pericoloso. Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta in modo accidentale. Alcune persone presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la ragazza e provveduto a metterla in sicurezza. Sul posto è poi arrivato il personale sanitario del 118. La donna, rimasta cosciente ma in evidente stato di shock, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.