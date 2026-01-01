PETARDI NELLA NOTTE, PAURA IN UN BAR DEL CENTRO, A FUOCO ALCUNE SEDIE

Attimi di preoccupazione nel cuore della città, quando poco prima della mezzanotte il silenzio è stato squarciato dal boato improvviso di alcuni petardi esplosi all’interno di un bar del centro a Pineto. Un rumore secco, inatteso, che ha richiamato l’attenzione dei presenti e dei residenti della zona, costretti ad affacciarsi per capire cosa stesse accadendo. Subito dopo le esplosioni, le fiamme hanno attecchito su alcune sedie del locale, generando fumo e preoccupazione. L’allarme è scattato in pochi minuti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con rapidità per domare l’incendio ed evitare conseguenze peggiori. Grazie al loro intervento, il rogo è stato contenuto e messo in sicurezza l’ambiente. Non si registrano feriti, ma resta lo spavento per un episodio che ha turbato la quiete notturna di Pineto, lasciando interrogativi sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto. Una notte che, per molti, si è chiusa con il rumore delle sirene e l’odore acre del fumo nel centro cittadino.