AZZURRA È LA PRIMA NATA DEL NUOVO ANNO

È Azzurra la prima nata del nuovo anno in provincia di Chieti. La piccola è venuta alla luce alle 6.24 all’ospedale di Lanciano, inaugurando il 2026 con un nome dal forte richiamo simbolico. L’ultimo fiocco del 2025, invece, era stato sempre al “Renzetti”: alle 17.20 del 31 dicembre era nato Diego, chiudendo l’anno nel segno dell’equilibrio, con una perfetta parità tra maschi e femmine. Negli altri presidi della provincia si attendono ancora le prime nascite del nuovo anno. A Vasto e Chieti due future mamme sono già in sala travaglio e il primo vagito del 2026 potrebbe arrivare già nel corso della mattinata. Il bilancio dell’ultimo giorno del 2025 si completa con le nascite registrate negli altri ospedali: alle 13.50, al “SS. Annunziata”, Francesca ha dato alla luce Ottavia, mentre al “San Pio” di Vasto, il 31 dicembre, sono nati Mia ed Edoardo. Proprio Edoardo, venuto alla luce alle 12.45, ha segnato l’ultima nascita dell’anno appena concluso.