RISSA NOTTURNA, QUATTRO FERITI DA ARMA DA TAGLIO: MINORE GRAVE TRASFERITO AD ANCONA

Quattro persone sono rimaste ferite da arma da taglio nella notte, intorno alle 3.30, durante una violenta rissa scoppiata a San Benedetto del Tronto, nei pressi di un locale della zona del faro. Due giovani hanno riportato le conseguenze più serie. Tra questi c’è un minorenne originario di Pescara, inizialmente ricoverato all’ospedale Madonna del Soccorso, ma in trasferimento al Trauma Center di Ancona a causa di una profonda ferita al volto che ha provocato lesioni di particolare gravità. Gravi anche le condizioni di un altro ragazzo, colpito a un braccio e arrivato in pronto soccorso con una copiosa perdita di sangue. I sanitari sono riusciti a suturare la ferita, evitando conseguenze peggiori. Altri due giovani coinvolti nella rissa sono stati medicati in ospedale per lesioni più lievi. Sull’episodio sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.