SI PRESENTA IN OSPEDALE CON LA TESTA FRACASSATA: “SONO CADUTO”, MA SI SOSPETTA UN PESTAGGIO

Arriva al pronto soccorso in condizioni disperate, con il volto tumefatto e la testa gravemente lesionata. Ai medici racconta di essere caduto dalle scale, ma quello che emerge dagli accertamenti clinici racconta una storia ben diversa. Protagonista della vicenda è un uomo di 42 anni, giunto all’ospedale di Giulianova in stato critico. La Tac ha evidenziato un quadro drammatico: frattura della base cranica e numerose emorragie interne, lesioni giudicate di estrema gravità dai sanitari. Vista la situazione, i medici hanno disposto l’immediato trasferimento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Teramo, dove l’uomo è ora ricoverato e monitorato costantemente. Le sue condizioni restano serie. A far sorgere più di un dubbio è però la natura delle ferite. Secondo quanto trapela, il tipo di traumi riscontrati non sarebbe compatibile con una semplice caduta accidentale, ma lascerebbe ipotizzare un violento pestaggio. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri, chiamati a ricostruire quanto accaduto e a verificare la versione fornita dal ferito. Al momento nessuna pista viene esclusa.