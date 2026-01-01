DAL CENONE ALL’OSPEDALE: CAPODANNO DA INCUBO PER UNA FAMIGLIA

Doveva essere una notte di festa, tra brindisi e tavola imbandita per salutare il nuovo anno. Invece il cenone di San Silvestro si è trasformato in un incubo per una famiglia di Villanova di Cepagatti. Durante la serata di ieri, 31 dicembre, sette componenti del nucleo familiare hanno iniziato improvvisamente ad accusare forti malesseri, tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche. L’ipotesi più accreditata è quella di una probabile intossicazione alimentare. Quattro persone, tra cui due ragazzi di 12 e 16 anni, sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti. Per uno dei pazienti è stato disposto il ricovero, un altro è stato dimesso nelle ore successive, mentre due restano sotto osservazione. Nelle stesse ore si è registrato anche un altro episodio analogo nel territorio frentano. A Lanciano, infatti, una persona è stata ricoverata all’ospedale “Renzetti” per un caso, anch’esso, di sospetta intossicazione alimentare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dei malori e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.