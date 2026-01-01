FOTO/ IL PRIMO BAGNO DELL’ANNO A TORTORETO: TUFFO IN MARE E BRINDISI

Un tuffo nell’Adriatico per salutare il nuovo anno, sfidando il freddo con il sorriso. È così che a Tortoreto si è svolto il tradizionale primo bagno dell’anno, promosso dall’associazione sportiva Adriatico Team. Sulla spiaggia si sono ritrovati sportivi e appassionati, pronti a entrare in acqua con entusiasmo e spirito di gruppo. Nessuna paura delle basse temperature: “Freddo? No, basta saper nuotare e sorridere”, il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa. Dopo il bagno, il momento conviviale con il brindisi finale direttamente sulla spiaggia, occasione per ribadire il valore dello sport non solo come attività fisica, ma come strumento di socialità, condivisione e partecipazione. Un gesto simbolico ma carico di significato, che ha trasformato il primo giorno dell’anno in una festa collettiva, all’insegna del benessere, dell’amicizia e dell’amore per il mare.

FOTO: Luca Zarroli